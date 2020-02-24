Babasını baltayla öldürüp polise teslim oldu

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

Bursa'da Eyüp Y. (37), tartıştığı babası Mehmet Y.'yi (57) baltayla öldürdü.Yıldırım ilçesine bağlı Ortabağlar Mahallesi'nde, Eyüp Y. ile evine gittiği babası Mehmet Y. arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşürken Eyüp Y., depodan aldığı baltayla babasını başı ile sırtına vurarak öldürdü. Eyüp Y., olay sonrası polise giderek, babasını öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu. Bunun üzerine eve giden polis ekipleri, Mehmet Y.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.