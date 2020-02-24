Boğa 'Rasgow'un fiyatı dudak uçuklattı!

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 650 kilogram ağırlığında, 7 yaşındaki 'Rasgow' adlı boğa 45 bin lira alıcı buldu. Boğa sahibi Hızır Çavuşoğlu 'Rasgow'u, 45 bin lira karşılığında bir başka boğacı Ramazan Eksilmez'e sattı.

"BOĞACILIK ATALARIMIZDAN KALMA ARAMAĞAN"

Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Hızır Çavuşoğlu, "Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu benim için bir tutku" dedi.

Boğayı Borçka ilçesinin Azure köyüne getiren Ramazan Eksilmez ise Rasgow'u özel bir odaya bağladı.