Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Boğa 'Rasgow'un fiyatı dudak uçuklattı!

'Rasgow'un fiyatı dudak uçuklattı!

Bir düşünün otomobil fiyatında! Rasgow isimli boğayı görenler heybetine bakıp kalırken fiyatını duyunca inanamıyor! ve yöresinde düzenlenen boğa güreşlerinde şampiyon olan 7 yaşında, 650 kilo ağırlığındaki 'Rasgow’ isimli boğa, sahibi tarafından 45 bin liraya satıldı. Boğayı alan Ramazan Eksilmez, "Boğa güreşleri benim için bir tutku" dedi.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:39 ABONE OL
Boğa 'Rasgow'un fiyatı dudak uçuklattı!

Artvin merkez ve ilçelerinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen boğa güreşleri, bölgede büyük bir sektör oluşturuyor. Baş, başaltı, büyük-orta, küçük-orta, ayak ve deste olmak üzere 6 kategoride gerçekleştirilen boğa güreşleri de bölgede yoğun ilgi görüyor. Daha önce yapılan boğa güreşlerinde birçok kez birinci olan 650 kilogram ağırlığında, 7 yaşındaki 'Rasgow' adlı boğa 45 bin lira alıcı buldu. Boğa sahibi Hızır Çavuşoğlu 'Rasgow'u, 45 bin lira karşılığında bir başka boğacı Ramazan Eksilmez'e sattı.

"BOĞACILIK ATALARIMIZDAN KALMA ARAMAĞAN"

Boğacılığın bir tutku olduğunu ifade eden Hızır Çavuşoğlu, "Boğacılık bize atalarımızdan kalma bir armağandır. Onlarla zaman geçirmeyi çok seviyorum. Bu benim için bir tutku" dedi.

Boğayı Borçka ilçesinin Azure köyüne getiren Ramazan Eksilmez ise Rasgow'u özel bir odaya bağladı.

En çekici ABD askeri! Ona 'Yapamazsın' demişlerdi ama...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ARTVİN NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğa 'Rasgow'un fiyatı dudak uçuklattı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN