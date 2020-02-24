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Düğün iptal, damat şikâyetçi

Resmi nikâh kıyılmasına rağmen kız tarafı 2 gün kala düğünden vazgeçti. Geline verdiği bilezikleri geri alamayan damat, dolandırıldığını iddia ederek şikâyetçi oldu

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Düğün iptal, damat şikâyetçi
İstanbul Sultangazi'de yaşayan Hüseyin Özer, yaklaşık 6 ay önce K.S. ile nişanlandı. Kısa bir nişanlılık süresinin ardından yaklaşık 3 ay önce gençlerin resmi nikâhı kıyıldı. Aile üyelerinin katıldığı nikâh sonrası, gençler düğün tarihini belirleyerek davetiye bastırdı. Cebeci mahallesinde bir ev düzen genç çift ve ailesi düğün hazırlıklarını tamamlayıp 22 Şubat Cumartesi günü yapılacak olan düğün saatini beklemeye başladı. Düğüne iki gün kala kız tarafı düğünü iptal etti. K.S. de Özer'den ayrılma kararı aldı. Bunun üzerine Hüseyin Özer, nişan töreninde takılan takıları kız tarafından istedi. Kız tarafı iddialara göre, 57 bin TL'yi bulan 8 adet bileziği vermeyeceğini söyleyince, Özer ailesi soluğu karakolda aldı. Kız tarafının kendilerini dolandırdığını öne süren aile, K.S. ve ailesinden şikâyetçi oldu. Düğün hazırlıkları için 150 bin lira masraf yaptığını söyleyen Hüseyin Özer, "57 bin TL'yi bulan 8 tane nişanda takılan bilezikleri vermediler. Hakları olduğunu, altınların kıza düştüğünü söylediler. Aramızda hiçbir ilişki geçmedi. Mağdurum, dolandırıldım" dedi.
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Düğün iptal, damat şikâyetçi
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