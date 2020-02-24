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Eşini darp edip, başının yanından silahla ateş eden şüpheli tutuklandı

'nin Keşan ilçesinde, dini nikahlı eşi Y.A.'yı darp ettikten sonra silahla başının yanından ateş edip, ölümle tehdit ettiği öne sürülen İ.Y., tutuklandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:52 ABONE OL

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Y.A., dini nikahlı eşi İ.Y.'nin kendisini darp edip, silahla başının yanından ateş ederek, ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Polis, İ.Y.'yi Büyük Cami Mahallesi'ndeki Tekel Meydanı'nda bulunan bir iş yerinde yakalayarak, gözaltına aldı.
İ.Y.'nin savcılıktan alınan izinle evinde yapılan aramada 3 ruhsatsız tabanca, 48 mermi ve tabanca kılıfları ele geçirildi. El konulan silahlar, balistik incelemeye gönderildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Y., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama', 'tehdit ve hakaret' ile '6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçlarından tutuklanarak, cezaevine konuldu.

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Eşini darp edip, başının yanından silahla ateş eden şüpheli tutuklandı
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