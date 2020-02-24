Evimin altından veya yakınından fay hattı geçiyor mu, var mı? 2020 Türkiye deprem risk haritası ile AFAD ve MTA fay hattı sorgulama

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 şiddetinde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen deprem büyük panik yarattı. Depreme ilişkin herhangi bir can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken AFAD ve MTA fay hattı sorgulama günün en çok araştırılan konulardan birisi olarak öne çıkmaya başladı. Zira, ülkemizdeki milyonlarca vatandaş, oturduğu bölgenin, evin ve binanın güvenli ve sağlam olup olmadığını deprem riski ve fay hatları haritası ile öğrenebiliyor.

OTURDUĞUM EV SAĞLAM MI VE DEPREME DAYANIKLI MI?

Hiç şüphesiz, yanıtı en çok merak edilen sorular arasında, 'Oturduğum yer, ev güvenli mi ve deprem riski var mı?' bulunuyor. Herkesin bildiği gibi, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bünyesinde hizmete sunulan yenilenmiş diri fay hatları haritası ile oturduğunuz yerin, binanın güvenli olup olmadığını hızlı ve kolay bir şekilde öğrenme imkanına sahipsiniz.

TÜRKİYE FAY HATLARI HARİTASI 2020

Yeni harita en güncel deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve "deprem bölgesi" kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Deprem tehlike haritası RİSK haritası değildir. RİSK haritası olması için bu tehlike haritası üzerinde yapıların, nüfusun deprem anında etkilenme durumunu bilmek, ekonomik kayıpları saptamak ve depremin çevreye vereceği zararları hesaplayıp bu zarar ve kayıp sonuçlarını gösteren harita oluşturmak gerekir.

Yeni harita, AFAD Ulusal Deprem Araştırma Programı (UDAP) tarafından desteklenen ²Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi² başlıklı proje ile kamu ve üniversite işbirliği kapsamında hazırlanmıştır.

E DEVLET GİRİŞ İLE AFAD FAY HATLARI HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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