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'te esrarengiz olay! Evinin penceresinden düşen kişi öldü

Son dakika gelen bilgilere göre 'te 67 yaşındaki bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı birinci kattaki dairenin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 08:43 ABONE OL
Fatih'te esrarengiz olay! Evinin penceresinden düşen kişi öldü

Olay Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak'ta 05.30 sıralarında meydana geldi. Buradaki 3 katlı binanın 1'inci katında yaşadığı öğrenilen 67 yaşındaki V.Y adlı bir kişi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yaşadığı dairenin penceresinden sokağa düştü.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı fark edenlerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde V.Y'nin öldüğü belirlendi. Polis olay yerini güvenlik şeridi içine aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta inceleme yaptı. Yanında bir tane valiz ve ip bulunan V.Y'nin yaklaşık 1.5 yıldır bu dairede yaşadığı öğrenildi.

Yapılan incelemenin ardından V.Y'nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

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Fatih'te esrarengiz olay! Evinin penceresinden düşen kişi öldü
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