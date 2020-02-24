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Haftanın ürünler kataloğu yayında! gününden itibaren BİM aktüel ürünler indirimleri başlayacak...

ürünler kataloğu kurumun resmi sitesi üzerinden erişime açıldı. Her raflarını yenileyen ve müşterilerine kaliteli alışveriş fırsatı sunan market zinciri neredeyse Türkiye’nin her bir noktasında hizmet vermeye devam ediyor. Özellikle de teknolojik ürünlerde yapılan indirimler dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda buhar kazanlı ütü, 3 katlı ayakkabılık, modern çiçeklik sehpa gibi çeşitli birçok fırsat mağazalarda müşterilerini bekliyor olacak. Peki, Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler kataloğunda neler olacak? İşte BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alan o indirimler…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:13 ABONE OL
Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler indirimleri başlayacak...

Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu büyük fırsatlarla geliyor. 28 Şubat tarihinden itibaren başlayacak olan büyük fırsatlar her zaman olduğu gibi özellikle de teknolojik aletlerde olan fırsatlarla vatandaşların dikkatini çekiyor. Kurumun resmi sitesi üzerinden erişime sunulan katalogda çeşit çeşit eşyalar yer alırken haftanın yıldız ürünü ise buhar kazanlı ütü oluyor. Teknolojik aletteki büyük indirim vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Bu hafta BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 28 Şubat BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! 28 ŞUBAT İTİBARİYLE İNİDİRİMLER BAŞLIYOR!

BİM indirimli ürünler vatandaşlar tarafından her hafta yoğun olarak takip ediliyor. Listede öne çıkan ürünler ise teknoloji meraklılarını mutlu edecek. Haberimizin devamında yer alan görsellerin üzerine tıklayarak kataloğa erişim sağlayabilirsiniz…

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Haftanın BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! Cuma gününden itibaren BİM aktüel ürünler indirimleri başlayacak...
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