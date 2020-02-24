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ve 'da yarın okullar tatil mi? Resmi açıklamalar geldi Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil oldu mu?

Türkiye'nin genelinde soğuk hava etkisini sürdürürken Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde kar yağışı ile buzlanma hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öte yandan İran'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki depremden sonra 'ın Başkale ilçesinde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyordu. Başkale'de 15 gün süreyle okullar tatil edildi. Yarın Van'da hava sıcaklığı en düşük -6 olarak ifade ediliyor. Peki ve ?

Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:43 ABONE OL
Hakkari ve Van'da yarın okullar tatil mi? Resmi açıklamalar geldi Van ve Hakkari'de yarın okullar tatil oldu mu?

Dün sabah saatlerinde İran'da yaşanan 5.9 şiddetindeki depremin ardından Van'da da can kayıpları yaşandı. Depremde 9 kişi hayatını kaybederken 37 vatandaşımız da yaralandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle de Hakkari ve Van'da yarın okullar tatil mi? sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Van Valiliği; 5.9 şiddetindeki depremden sonra okulların tatil olduğu okulları ve mahalleleri açıkladı.

VAN BAŞKALE'DE OKULLAR TATİL!

Van'ın Başkale ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde 15 gün süreyle okullar tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, ilçeyi etkileyen 5,9 büyüklüğündeki depremde 9 kişinin yaşamını yitirdiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Depremden etkilenen Konuksayar ilkokulu, Kocaköy ilkokulu, Saçan ilkokulu, Yavuzlar ilk ve ortaokulu, Bilgeç ilk ve ortaokulu, Özpınar ilk ve ortaokulu, Güvendik ilk ve ortaokulu, Gelenler ilkokulu, Kaşkol ilkokulu, Davutabat ilkokulu, Böğrüpek ilk ve ortaokulu, Ömerdağ ilkokulu, Eşmepınar ilk ve ortaokulu, Evbakan ilk ve ortaokulu, Yanal ilk ve ortaokulu, Uğurlu ilk ve ortaokulu, Yurttepe ilk okulu, Yurttepe Terazin ilkokulu, İkizdeğirmen ilkokulu, Tahıl ilkokulu, Tokluca ilkokulu, Ortayazı ilkokulu, Yüksel ilkokulu, Şahin Tepesi ilkokulunda eğitim ve öğretime 24 Şubat ile 9 Mart tarihleri arasında 15 gün süreyle ara verilmiştir."

HAKKARİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Hakkari Valiliği tarafından okulların tatil olacağıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama olur olmaz haberimizde bulabilirsiniz.

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