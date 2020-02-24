Son dakika: Samsun'da korkunç olay! Hastane inşaatında erkek cesedi bulundu...
Samsun'da, sabah saatlerinde hastane inşaatına gelen işçiler, içeride sırt üstü yatan bir erkek cesedi ile karşılaştı. Korkunç manzara karşısında dehşete düşen işçiler polise ihbarda bulundu. Olay yeri ekipleri tarafından çalışma yapıldı... Son dakika olarak duyurulan olayda yeni detaylara da ulaşıldı. Cesedin 46 yaşındaki bir şahsa ait olduğu ortaya çıkarken inşaata hırsızlık amacıyla girdiğinden şüpheleniliyor.
Giriş Tarihi: 24.2.2020 10:31Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 10:56ABONE OL
Hastane inşaatında, işçiler tarafından bir erkek cesedi bulundu. Cesedin kimliği belli oldu. Son dakika bilgisine yanında keski aleti, çanta ve çeşitli aletler bulunan şahsın, inşaata kablo çalmak için girdiğinden şüpheleniliyor.