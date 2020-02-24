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Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

’ın Gercüş ilçesinde bir kadın, fare zehri içip girişiminde bulundu. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alınırken, aynı araçla hastaneye gelen 4 kişinin de zehirlenmesi paniğe neden oldu. Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar, korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:33 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 17:40 ABONE OL
Hastanenin acil girişi kapatıldı, korona virüsünden şüphelenen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı

Olay, Gercüş ilçesine bağlı Gönüllü köyünde meydana geldi. Edinen bilgilere göre, 2 çocuk annesi D.T., fare zehri içip intihar girişiminde bulundu.

Kadının fenalaştığını gören yakınları ve komşuları D.T.'yi kendi araçlarıyla hastaneye kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan D.T. tedavi altına alındıktan sonra kadını hastaneye getiren 4 kişide de zehirlenme belirtisi ortaya çıktı.

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VATANDAŞLAR KORONA VİRÜSÜNDEN KORKTU

Zehirlenme olayına karşı önlem alan sağlık çalışanları bir süreliğine hasta kabulünü durdurdu. Hastane girişlerinin kapatılması vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Hastanenin acil girişinin kapatıldığını gören vatandaşlar korana virüsünden şüphelenince korku dolu anlar yaşandı. İntihar girişiminde bulunan 2 çocuk annesi D.T. ile beraberindeki Ş.G., E.T., H.T. ve S.G., Batman Bölge Devlet Hastanesine sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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