Kars ve Ardahan’da yarın okullar tatil mi? 25 Şubat Kars ve Ardahan’da Salı günü okullar tatil olacak mı?

Şubat ayının ortalarında başlayan ve kar yağışları yurt genelinde etkisini gösteriyor. Geçen haftadan bu yana da Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkilemesi nedeniyle de kimi il ve ilçelerde okullar ilgili ilin valiliği tarafından yapılan açıklama ile tatil ediliyor. Son olarak pazartesi günü birçok ilçede kaymakamlık kararı ile okulların kar nedeniyle tatil ilan edildiği açıklanmıştı. Merak konusu olan illerden ikisi ise Ardahan ve Kars oldu. Ardahan ve Kars'ın birçok kesiminde kar yağışı etkili oluyor Peki, yarın Ardahan ve Kars'ta okullar tatil mi?

KARS VE ARDAHAN'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ - OKULLAR YARIN TATİL Mİ?

İşte Ardahan ve Kars'ta okullar tatil mi sorusunun yanıtı…