Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son dakika haberler: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek öldürmüştü! Cezası belli oldu...

: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek öldürmüştü! Cezası belli oldu...

... 'de ablası ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kişiyi bıçakla öldüren T.U.'nun davası görüldü. Yaşı küçük olan sanığın duruşması kapalı oturum olarak yapıldı. Polise verdiği ifadesinde, "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyen T.U. hakkında mahkeme kararını verdi. Sanık 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:30 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:43 ABONE OL
Son dakika haberler: Ne yaptığımı hatırlamıyorum diyerek öldürmüştü! Cezası belli oldu...

Kayseri'de ablası ile gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği kişiyi bıçakla öldüren sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık T.U. ve avukatı hazır bulundu. Sanığın yaşının küçük olması nedeniyle duruşma kapalı oturumda yapıldı.

CEZASI BELLİ OLDU

Duruşma savcısının mütalaasında, sanığın, "kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını istemesinin ardından mahkeme başkanı tarafından söz verilen sanık T.U, esasa ilişkin savunmasını yaptı.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

T.U, 17 Eylül 2019'da, Melikgazi ilçesi Camikebir Mahallesi Ulu Cami Sokak'ta karşılaştığı Burak Sabuncu'yu bıçakla yaralamıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Sabuncu, müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.

Cinayet zanlısı T.U. ise polis ekiplerince yakalanmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"NE YAPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM"

T.U, polise verdiği ifadesinde, maktul Burak Sabuncu'nun, ablası A.U'yu taciz ettiğini ve zorla İstanbul'a götürdüğünü iddia ederek, "Bu duruma çok sinirlendim. Olay günü arkadaşımın yanına giderken Burak ve yanında iki kızı tesadüfen gördüm. Kendimi kaybettim ve yanımda bulunan bıçakla Burak'ı bıçakladım. Ne yaptığımı hatırlamıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
KAYSERİ NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler: "Ne yaptığımı hatırlamıyorum" diyerek öldürmüştü! Cezası belli oldu...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN