Kümeste yakayı ele verdi!

Konya'da, rutin yol kontrolü yapan polisi görünce, otomobilini park edip kaçan sürücü S.Ö., saklandığı kümeste yakalandı. Otomobilinde içki şişeleri bulunan ve polisten araç kullandığının ispat edilmesini isteyen S.Ö.'ye, 8 bin 750 lira para cezası uygulandı. Otomobili de trafikten men edildi.

Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri geçen cumartesi günü kentin farklı noktalarında rutin yol kontrol uygulaması yaptı. Sürücüler tek tek durdurulup, kimlik ve alkol kontrolü yapıldı.

POLİSİ GÖRÜNCE ARACINI TERK EDİP KAÇTI

Polis, kontrol noktasına yaklaşık 100 metre kala bir sürücünün, otomobilini park edip kaçtığını fark etti. Bunun üzerine polis, kaçan kişinin peşinden koştu. Yapılan aramada S.Ö. olduğu ortaya çıkan sürücü, bir evin kümesinde yakalandı.

Gözaltına alınan S.Ö., ''Benim arabadan haberim yok. Ben hiçbir şey kullanmıyordum, orada oturuyordum.'' dedi. Polisin alkolmetre üfletmek istemesi üzerine de ''Niye üfleyeceğim? Araç başında beni gördüğünüz mü? Var mı kamera kaydığınız? Üflemiyorum. Kimseden kaçmadım. Ben araç falan kullanmıyordum.'' diye konuştu.