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Maç heyecanına kalbi dayanmadı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 ABONE OL
Maç heyecanına kalbi dayanmadı
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanan futbol maçını Trabzon'da evinde izleyen 37 yaşındaki Trabzonspor taraftarı Ahmet Yetim, Beşiktaş'ın ikinci golünde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Yetim, kurtarılamadı. Düzköy ilçesinde yaşayan evli ve iki çocuk babası 37 yaşındaki Ahmet Yetim, evinde ailesiyle Beşiktaş- Trabzonspor mücadelesini izliyordu. Maçın ikinci yarısında Beşiktaşlı Vida'nın attığı ikinci golün ardından Ahmet Yetim bir anda yere yığıldı. Evde bulunan eşi sağlık ekibine haber verdi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Yetim, ambulansla Düzköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kalp hastası Yetim'e doktarların heyecanlanmaması gerektiğini ve Trabzonspor maçlarını izlememesini söylediği öğrenildi.
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Maç heyecanına kalbi dayanmadı
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