Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin hava durumu raporunu resmi internet sitesi üzerinden son dakika olarak yayınlarken pek çok il için sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Batı bölgelerimizde sağanak, doğu bölgelerimizde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok il için yağış uyarısında bulunan MGM'nin hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz. İşte 24 Şubat Pazartesi hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK, KAR YAĞIŞI VE HAVA DURUMU UYARISI 24 ŞUBAT

Haberimizin devamından önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…