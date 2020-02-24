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’den sağanak, kar yağışı ve uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınladı. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yurdun batı kısmında kuru soğuklar devam ederken, doğu da ise kar yağışları etkisini göstermeye devam ediyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinde evlerinden çıkacak olan vatandaşlar ‘bugün hava nasıl olacak?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Haberimizin içerisinden MGM tarafından yayınlanan son dakika hava durumu raporuna ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:59 ABONE OL
Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat

Genel Müdürlüğü yeni haftaya ilişkin raporunu resmi internet sitesi üzerinden olarak yayınlarken pek çok il için sağanak, kar yağışı ve fırtına uyarısında bulundu. Şubat ayının sonlarına geldiğimiz şu günlerde yurt genelinde soğuk havalar etkisini hissettirmeye devam ediyor. Batı bölgelerimizde sağanak, doğu bölgelerimizde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motoru üzerinden 'bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. İstanbul başta olmak üzere pek çok il için yağış uyarısında bulunan MGM'nin hava durumu raporuna haberimizin içerisinden ulaşabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz. İşte 24 Şubat Pazartesi hava durumu raporu…

METEOROLOJİ UYARDI! SAĞANAK, KAR YAĞIŞI VE HAVA DURUMU UYARISI 24 ŞUBAT

Haberimizin devamından önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu bulabilir, il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz…

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Meteoroloji’den son dakika sağanak, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! O illerde yaşayan vatandaşlar dikkat
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