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On Numara sonuçları açıklandı! On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…

Şans oyunu tutkunlarının her hafta Pazartesi günleri yapılan çekilişle merak ve umutla bekleyişi süren vatandaşlar bugün yapılacak olan İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle kazandıran numaralar belli olacak. Geçtiğimiz hafta 915. Çekilen yarışmada 203 bin 345 lira 30 kuruşluk ikramiyeyi, 10 kazandıran numarayı doğru tahmin eden 3 kişi kazanmıştı. Diğer yandan bugün 916. hafta çekilişi yapılan oyunun oynayan vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini merak ederek arama motorlarında On Numara sonuçları açıklandı mı? Şeklinde soruyla araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor. Peki, On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuyla ilgili tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte tüm bilgiler…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 22:13 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 22:13 ABONE OL
On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle belli olacak. Geçtiğimiz hafta 915. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 3 kişi 203 bin 345 lira 30 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 916. Hafta çekilişi yapılacak oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları açıklandı mı? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI: 24 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…
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