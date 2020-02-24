On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango 24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama BURADA…

Şans oyunu severlerin her hafta Pazartesi günleri heyecan, merak ve umutla beklediği On Numara çekilişi bugün Milli Piyango İdaresi tarafından yapılacak olan çekilişle belli olacak. Geçtiğimiz hafta 915. çekilişi yapılan oyunun 10 şanslı numarayı doğru tahmin eden 3 kişi 203 bin 345 lira 30 kuruşluk büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Öte yandan bu hafta 916. Hafta çekilişi yapılacak oyunun sonuçlarını merak eden vatandaşlar arama motorlarında On Numara sonuçları açıklandı mı? Şeklinde sorularla yoğun araştırmalarına devam ediyor. On Numara sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu ve diğer bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

ON NUMARA SONUÇLARI AÇIKLANDI: 24 ŞUBAT MPİ ON NUMARA ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULA…

24 Şubat On Numara çekiliş sonuçları ve On Numara oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;