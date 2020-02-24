Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yeni bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur?

Cevap: Abdulmecid