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hangi padişahın 4 oğlu olmuştur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:34 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 20:39 ABONE OL
Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur?

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yeni bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur? sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur?

Cevap: Abdulmecid

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Osmanlı Devletindeki hangi padişahın 4 oğlu olmuştur?
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