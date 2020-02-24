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Ramazan başlangıç tarihi! ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

İslam dininde bulunan önemli tarihlerin başında gelen hatta on bir aydan daha hayırlı olan bu mübarek tarih ile ilgili olarak ne zaman başlıyor? Sorusu cevap arıyor. Ayrıca Müslümanlara farz kılınan oruç ibadetini yerine getirmek için can atan vatandaşlar "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Rahmet ayı olarak da bilinen bu önemli tarih bilindiği üzere Kur'an-ı Kerim'in Hz Peygambere inmeye başladığı tarihi de içinde barındırmaktadır. Peki, Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? İşte 2020 takvimi ile 2020 Ramazan başlangıcı…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 13:51 ABONE OL
Ramazan başlangıç tarihi! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Müslüman âlemi açısından büyük bir önem taşıyan Ramazan ayı ne zaman başlıyor sorusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşleri resmi sitesi üzerinden yayınladığı dini günler takviminde başlangıcı tarihi de duyurulmuştu. On bir ayın sultanı olarak bilinen bu mübarek ayda ibadetlerini gerçekleştirmek için geri sayıma başlayan birçok kişi ise internet üzerinden "İlk oruç ne zaman tutulacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 Diyanet takvimi ile Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman, hangi tarihte tutulacak? İşte Ramazan başlangıç tarihi!

RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ HANGİ TARİHTE TUTULACAK?

Her sene olduğu gibi bu sene de Diyanet tarafından yayınlanan takvim ile belli olan dini öneme sahip bu günler için gün içerisinde binlerce vatandaş araştırmalarını sürdürüyor. Haberimizin devamından "Ramazan 2020 ne zaman başlıyor?" sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz...

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Ramazan başlangıç tarihi! 2020 Ramazan ayı ne zaman başlayacak? İlk oruç ne zaman tutulacak?
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