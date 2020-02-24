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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Bir süre tartıştıktan sonra...

Son dakika haberi: 'da sokak ortasında yaşanan dehşet anları kameralara böyle yansıdı. Önünden geçtiği hurdalıktanki motosiklertin kendisine ait olduğunu iddia eden Yusuf Y. hurdalığın sahibi N. Ö. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın hararetlenmisi üzerine N. Ö. belinden çıkardığı silahla Yusuf Y'yi kurşun yağmuruna tuttu. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Yusuf Y. tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:10 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:15 ABONE OL
Son dakika: Dehşet anları kamerada! Bir süre tartıştıktan sonra...

Cinayet olayı, dün saat 17.00 sıralarında, Osmangazi İlçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi.

Yusuf Yiğit, önünden geçtiği hurdacı dükkanında çalınan motosikletini gördü. Hurdacı N.Ö.'ye, motosikletin kendisine ait olduğunu iddia ederek, nereden aldığını sordu. Ayrıca motosikletini istedi. Bunun üzerine Yusuf Yiğit ile N.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından olay yerinden uzaklaşan Yiğit, bir süre sonra geri gelip, motosikleti almaya çalıştı.



SALDIRGAN VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Tartışmanın devam etmesi üzerine ise hurdacı belindeki tabancayı çekip, Yusuf Yiğit'e 3 el ateş etti. Vücuduna 2 kurşun isabet eden Yusuf Yiğit, panikle kaçmak istedi ancak yaklaşık 50 metre sonra yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Yiğit'i özel bir hastaneye kaldırdı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Yiğit, hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri N.Ö. ile olay anında yanında bulunan oğlu O.Ö.'yü (31) gözaltına aldı.

'SİZ DE AYNISINI YAPARDINIZ'

Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan N.Ö. suçunu itiraf ederek, "Bir süre tartıştıktan sonra dükkandan ayrıldı. Daha sonra geri gelerek, tehdit etmeye başladı. Çocuklarımın yanında tehdit edince belimdeki silahı çekerek, ateş ettim. Pişmanım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından N.Ö. ve oğlu O.Ö. adliyeye sevk edildi. Kendisini görüntüleyen gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna N.Ö., "Sizin iş yerinize gelip, çocuklarınızın yanında tehdit etseler siz de aynısını yapardınız" yanıtını verdi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Cinayet anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntüde, Yiğit'in sırt çantasıyla hurdacıya gelişi, ikili arasındaki tartışma ile N.Ö.'nün silahıyla ateş ettiği anlar yer alıyor. Yusuf Yiğit'in yaralı olduğu halde kaçmaya çalışması ile yere yığılmasının da görüldüğü görüntüde, N.Ö. ve oğlu O.Ö. hurdacı dükkanından uzaklaşıyor.

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Son dakika: Dehşet anları kamerada! Bir süre tartıştıktan sonra...
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