Son Dakika: Deprem uzmanı canlı yayında açıkladı! Doğu Anadolu’da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi?

İran'da merkezli meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem ülkemizde Van'ın Başkale ilçesinde etkili oldu. Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Sık sık artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede tedirginlik devam ederken, ajanslardan yaşanan depremler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye de devam ediyor. Bu noktada vatandaşlar deprem uzmanlarının yorumlarını merak ediyor. İstanbul Üniversitesi(İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Alptekin yaşanan depremleri ve süreçlerini A Haber'de değerlendirdi. Alptekin, Doğu Anadolu'da yaşanan depremler büyük bir depremin habercisi mi? sorusunun yanıtını da verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DOĞU ANADOLU'DA YAŞANAN DEPREMLER BÜYÜK BİR DEPREMİN HABERCİSİ Mİ? DEPREM UZMANI CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

Dün sabah saatlerinde İran merkezli meydana gelen 5,9 depremi Van'ın Başkale ilçesinde de etkili oldu. Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybederken 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. İstanbul Üniversitesi(İÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Alptekin yaşanan depremleri ve süreçlerini A Haber'de değerlendirdi.