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Son Dakika Haberi: Dünyanın konuştuğu davasında karar çıktı! Ünlü yapımcı tecavüzden suçlu bulundu

Dünyanın gündemini sarsan ve ünlü film yapımcısı 'in asistanlarına ve çalışanlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yargılandığı davada karar açıklandı. Çok sayıda çalışanının mağdur olarak ifade verdiği tecavüz suçlamalarını dinleyen ve kanıtların toplandığına kanaat getiren mahkeme, TSİ 19:45'de kararı okudu. Tevavüz ve ile suçlanan Harvey Weinstein, mahkemesinde kendisine yöneltilen bazı suçlamalardan ceza aldı. İşte son dakika haberine ilişkin detaylar...

Giriş Tarihi: 24.2.2020 20:03 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 20:15 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Dünyanın konuştuğu cinsel saldırı davasında karar çıktı! Ünlü yapımcı tecavüzden suçlu bulundu

Dünyanın gündemine bomba gibi düşen ve mide bulandıran detayları ile tepki çeken tecavüz davasında karar açıklandı. Harvey Weinstein, bir kadın çalışanına karşı birinci derecede, diğer bir prodüksiyon şirketi çalışanı kadına karşı üçüncü derecede tecavüz suçunu işlemekten suçlu bulundu. New York Mahkemesi jürisi, sapık yapımcı Harvey Weinstein'in yargılandığı davada Weinstein'i, Miriam Haley ve Jessica Mann adlı iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna karar vererek ceza almasına hükmederken, üzerine atılı "ağır cinsel saldırı" suçlarında beraat kararı verdi.

Bunu kararı veren jüri üyeleri, Weinstein'ın da tanık savcıları Weinstein'ın, başka bir kurban olan Annabella Sciorra'ya tecavüz ettiği iddiaları için yeterli kanıt bulunmadığını söyledi.

DAVADA KAN DONDURAN İFADELER

New York'taki tecavüz davasından son dakik haberi geldi. Manhattan Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde karar duruşmasından önce görülen duruşmada gözyaşları içinde ifade veren mağdurlardan Annabella Sciorra, yaşadığı dehşetin detaylarını anlattı. New York'un Manhattan bölgesindeki dairesine gittikten sonra, yapımcı Weinstein'in onu yatak odasına götürdüğünü, yatağa yatmaya zorladığını ve direnmesine rağmen cinsel saldırıda bulduğunu söyledi.

İşte, iddia edilen suçlara göre aldığı cezalar ve davanın kan donduran detayları...

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Son Dakika Haberi: Dünyanın konuştuğu cinsel saldırı davasında karar çıktı! Ünlü yapımcı tecavüzden suçlu bulundu
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