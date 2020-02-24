Son Dakika Haberi: Fatih’te esrarengiz olay! Kimse ne olduğunu anlayamadı

Olay, saat 05.15'te Fatih İlçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Erkek şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ?

Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği düşünülen erkek şahsın yaşının 67 ve isminin de V.Y. olduğu öğrenildi. Yaşanan olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu düşünülüyor.

67 yaşında olduğu öğrenilen V. Y. isimli erkek şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.