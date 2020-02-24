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Son dakika haberi: 'da evden kaçan 3 genç kızın WhatsApp yazışmaları 'da ortaya çıktı! Böyle plan yapmışlar

ATV ekranlarının reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetler ve kayıp dosyalar aydınlatılmaya devam ediliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'in bugün ekranlara gelen son bölümünde, 5 gün önce 'da evden kaçan ve her yerde aranan üç liseli genç kızın konusu işlendi. Genç kızların anneleri Müge Anlı'nın programına katıldı ve canlı yayında son dakika detayları aktarıldı. Kızların Isparta'dan Denizli'ye gittikleri tespit edilirken WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı. Müge Anlı, evden kaçan üç liseli genç kızın WhatsApp üzerinden yaptıkları kaçma planına ilişkin mesajları okudu, bu sırada stüdyodakiler ve ekranları başında olan milyonlar şoke oldu! İşte, 24 Şubat Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşanan ve son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Isparta'da evden kaçan 3 genç kızın WhatsApp yazışmaları Müge Anlı'da ortaya çıktı! Böyle plan yapmışlar

Son dakika haberi... Ekranların sevilen programı ile Tatlı Sert'te, faili meçhul cinayetlerin üzerine gidilirken kayıp dosyalar da aydınlatılmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, programın bugün ekrana gelen son bölümünde, 5 gün önce evlerinden geçen üç liseli genç kızın konusu işlenildi. 'da Gül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 1'inci sınıf öğrencisi Tuana Yıldız ile okul arkadaşları Gülizar Soy ve Buse Aydoğan, 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra ortadan kayboldu. Aileler, kızlarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür yapılan tüm aramalara rağmen Tuana, Gülizar ve Buse'den haber alınamadı. Kayıp kızların anneleri bu sabah ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programına konuk oldu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKTI, BÖYLE PLAN YAPMIŞLAR!

Programın bugün yayınlanan son bölümünde, Müge Anlı, kızların WhatsApp görüşmelerinden bahsetti. Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın WhatsApp üzerinden kaçmak için plan yaptıklarına ilişkin mesajları okuyan Anlı, kızların Denizli'de tespit edildiğini aktardı. Öte yandan, Müge Anlı'nın okuduğu WhatsApp yazışmaları ise ekranları başında olan milyonları ve stüdyodakileri şaşkına çevirdi!

İşte, 24 Şubat Pazartesi Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümde yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Isparta'da evden kaçan 3 genç kızın WhatsApp yazışmaları Müge Anlı'da ortaya çıktı! Böyle plan yapmışlar
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