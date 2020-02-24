Son Dakika Haberi: Manisa’da korkutan deprem! İstanbul, Balıkesir, İzmir ve Bursa’da hissedildi! 24 Şubat son depremler

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son dakika olarak geçilen bilgiye göre Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Dün İran başta olmak üzere Elazığ, Malatya, Antalya ve Manisa'da çokça sarsıntılar yaşanmıştı. Van bölgemizden ise 9 vatandaşımız deprem nedeniyle hayatını kaybetmişti. Bu durum vatandaşları panik etmeye devam ederken, bu sabah saatler 05.43'ü gösterdiğinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde deprem meydana geldiği Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika olarak geçildi. Yerin 6.7 kilometre altında gerçekleşen sarsıntı İstanbul, Balıkesir, İzmir, Çanakkale, Bursa gibi illerde yoğun bir şekilde hissedilirken, sabah paniğine de neden oldu. Haberimizin içerisinden Manisa depremi ile ilgili son dakika ayrıntılarına ulaşabilir, Kandilli ve AFAD son depremler listesini bulabilirsiniz…

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL, BALIKESİR, İZMİR VE BURSA'DA HİSSEDİLDİ 24 ŞUBAT

Son haftalarda sık sık deprem haberleri gelen Manisa'dan bir deprem daha yaşandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.43'te merkez üssü Akhisar olan 4,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.