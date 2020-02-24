Son dakika haberi: Mide bulandıran cinsel istismar olayında yeni gelişme! İğrenç detaylar ortaya çıktı…

Ankara'da "psikiyatri ve paranormal uzmanı, sayik" olarak tanıtarak dolandırıcılık ve cinsel istismar yaptığı ortaya çıkan Erol Tangut adlı şahısa ilişkin son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Suçun işlendiği tarihlerde her ikisi de 16 yaşlarında olan çocukların şikayetleri üzerine olayın ortaya çıkmasının ardından Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada şok gelişmeler yaşandı. Erol Tangut adlı şahsın tedavi seansına giden ve burada cinsel istismara uğrayan çocukların psikolog eşliğinde alınan ifadelerinde mide bulandıran detaylar ortaya çıktı. Çocukların ifadelerindeki o detay ise bu kadar da olmaz dedirtti. İşte son dakika gelişmesine ilişkin tüm detaylar…