Türkiye deprem haritası: AFAD ile Türkiye deprem tehlike haritası ve fay hattı geçen şehirler

Sabah saatlerinde İran'da meydana gelen şiddetli deprem ülkemizde de paniğe neden olurken, acı haber öğle saatlerinde geldi ve 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği bildirildi. Yaşanan depremin ardından Türkiye deprem haritası, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Türkiye'de birçok aktif fay hattı bulunuyor. Bu fay hatları da zaman zaman hareket ederek şiddetli ve ölümcül depremlere neden oluyor. 1999 yılında yaşanan Ağustos depreminde 17.000'den fazla insan öldü ve 45.000'e yakın kişi yaralandı. 21. yüzyılda, depremler Türkiye'de devam ederken, yer yer can kayıplarına da neden oluyor. Peki, Türkiye deprem haritası nasıl ve hangi şehirlerin altında fay hattı bulunuyor?

TÜRKİYE DEPREM HARİTASI

Depremleri tahmin etmek çok zordur, ancak depremlerin gerçekleştiği yerlere giderken hazırlıklı olmak ve nasıl güvende kalacağını bilmek önemlidir.

İşte Türkiye'deki depremler hakkında bilmeniz gerekenler ve Türkiye deprem haritası…