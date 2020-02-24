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Son dakika haberi: 'da peş peşe depremler! 25 Şubat en nerede oldu?

Geçtiğimiz Pazar sabahı İran'da meydana gelen 5.9 şiddetindeki sonucunda 'da da deprem hissedilmişti. Van'ın Başkale ilçesinde bazı köy evleri yıkılmış 9 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bölgedeki fay hattı hala çok sıcak ve Van'da üst üste depremler olmaya devam ediyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandili Rasthanesinin aktardığı bilgilere göre bu gece yarısı 02:44'te 4.3 şiddetinde bir deprem daha oldu. listesi ve son dakika gelişmeleri haberimizde!

Giriş Tarihi: 25.2.2020 06:40 ABONE OL
Son dakika haberi: Van'da peş peşe depremler! 25 Şubat en son depremler nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 'ı da etkileyen fay hattı oldukça hareketli. Son dakika haberine göre Türkiye İran sınır bölgesinde bu sabaha karşı iki daha oldu. Depremlerin birinin merkez üssünün Van'ın Saray ilçesinin Koçbaşı bölgesi olduğu ifade edildi. Vatandaşlar Twitter üzerinden yaşadıkları paniği paylaştılar. Pazar sabahı İran sınırında meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem bölgede büyük paniğe neden olmuş, Van Başkale'de de 8 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. En listesi burada...

"Fotoğraf Pazar günkü depremden alınmıştır."

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ

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Son dakika haberi: Van'da peş peşe depremler! 25 Şubat en son depremler nerede oldu?
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