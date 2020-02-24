Son dakika haberi: Van'da peş peşe depremler! 25 Şubat en son depremler nerede oldu?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Van'ı da etkileyen fay hattı oldukça hareketli. Son dakika haberine göre Türkiye İran sınır bölgesinde bu sabaha karşı iki deprem daha oldu. Depremlerin birinin merkez üssünün Van'ın Saray ilçesinin Koçbaşı bölgesi olduğu ifade edildi. Vatandaşlar Twitter üzerinden yaşadıkları paniği paylaştılar. Pazar sabahı İran sınırında meydana gelen 5.9 şiddetindeki deprem bölgede büyük paniğe neden olmuş, Van Başkale'de de 8 vatandaşımız hayatını kaybetmişti. En son depremler listesi burada...

"Fotoğraf Pazar günkü depremden alınmıştır."

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ