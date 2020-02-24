Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Sürücü kursu sahibi ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Sürücü kursu sahibi ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

'da bir sürücü kursu sahibi , silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 15:19 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 15:33 ABONE OL
Sürücü kursu sahibi ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre olay Üniversite Mahallesi Mareşal Caddesi üzerinde bulunan sürücü kursunda yaşandı.

Sürücü kursu sahibi Ercan Özmen (43) ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Özmen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Bu sırada olay yerine gelen Özmen'in yakınları da gözyaşı döktü.

Ceset üzerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayet ihtimali üzerinde duruyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sürücü kursu sahibi ofisinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN