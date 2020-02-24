Tarihi el yazması üç kitap ele geçirildi

ADANA NAMAZ VAKİTLERİ

Adanaİl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla Çınarlı Mahallesi'nde bir iş yerine operasyon düzenledi. Adreste tarihi eser niteliğinde el yazması 3 kitap ele geçirildi. Üzerinde haç sembolü ve güneş figürü yer alan deriye sarılı kitaplardan birinin 14, diğerlerinin 15'er sayfa olduğu belirlendi. İş yerindeki 3 şüpheli gözaltına alındı. Hristiyanlıkla ilgili dini figür ve resimlerin yer aldığı kitaplar, Adana Müze Müdürlüğü'ne gönderildi.