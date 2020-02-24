Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar olayından son dakika haberi: Mahkemeden flaş karar!

'yi ayağa kaldıran cinsel istismar olayından son dakika haberi: Mahkemeden flaş karar!

İstanbul Adalar'da üç yıl önce yaşanan ve büyük tepki çeken cinsel istismar olayından son dakika haberi geldi. Bugün görülen duruşmada savcı mütaalasını açıklarken olaya ilişkin kan donduran detaylar da ortaya çıktı. Mütalaada, sanık İ.K.’nın 14 yaşındaki mağdure D.C.’yi ‘benimle birlikte olacaksın yoksa C.T. ile yaptıklarını babana anlatırım’ diyerek tehdit ettiği ve istismarda bulunduğu kaydedildi. Mahkeme, İ.K.'yı "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve “çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplamda 30 yıl hapse çarptırdı. İşte, son dakika haberinin detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 11:24 ABONE OL
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar olayından son dakika haberi: Mahkemeden flaş karar!

Adalar'da 8 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan ve infial yaratan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayından son dakika haberi geldi. Bugün görülen duruşmada, savcının mütaalasını açıklamasının ardından sanıklar hakkında karar verildi. Savcının açıkladığı mütaalada, kan donduran olayın detayları aktarıldı. Mütalaada, sanık İ.K.'nın mağdure D.C.'yi 'benimle birlikte olacaksın yoksa C.T. ile yaptıklarını babana anlatırım' diyerek tehdit ettiği ve istismarda bulunduğu ifade edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

14 yaşında olan D.C., E.İ. ve F.İ.'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı ve mahkeme kararını verdi. İşte, son dakika haberinin detayları;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar olayından son dakika haberi: Mahkemeden flaş karar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN