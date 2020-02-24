Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel istismar olayından son dakika haberi: Mahkemeden flaş karar!

Adalar'da 8 Mayıs 2017 tarihinde yaşanan ve infial yaratan 14 yaşındaki kıza cinsel istismar olayından son dakika haberi geldi. Bugün görülen duruşmada, savcının mütaalasını açıklamasının ardından sanıklar hakkında karar verildi. Savcının açıkladığı mütaalada, kan donduran olayın detayları aktarıldı. Mütalaada, sanık İ.K.'nın mağdure D.C.'yi 'benimle birlikte olacaksın yoksa C.T. ile yaptıklarını babana anlatırım' diyerek tehdit ettiği ve istismarda bulunduğu ifade edildi.

MAHKEME KARARINI VERDİ

14 yaşında olan D.C., E.İ. ve F.İ.'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı ve mahkeme kararını verdi. İşte, son dakika haberinin detayları;