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Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı

'nın Ortaca ilçesinde, bir otomobil içinde ağır yaralı halde bulunan (41), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Motosiklet sürücüsü Tatlı'nın kendisine çarpan otomobilin kırılan ön camından içeri girdiği, sürücünün de aracı, yaralıyla birlikte 6 kilometre mesafedeki sanayi sitesine götürüp, terk ettiği ortaya çıktı. Jandarma tarafından yakalanan sürücü B.H., gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 24.2.2020 12:26 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 12:33 ABONE OL
Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Dalyan Mahallesi'nden Ortaca ilçe merkezi yönüne giden B.H.'nin kullandığı 07 AIL 159 plakalı otomobil, Okçular Mahallesi'nde, aynı yönde giden 2 çocuk annesi, ev kadını Ümmü Yeşil Tatlı'nın kullandığı 48 RU 025 plakalı motosiklete hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Tatlı, otomobilin kırılan ön camından içeri girdi. Sürücü ise kazaya rağmen yaralıyla birlikte yoluna devam etti. Görgü tanıkları, durumu jandarmaya bildirdi. Bölgede çalışma başlatan jandarma, otomobili, kazadan 40 dakika sonra 6 kilometre mesafedeki Ortaca Sanayi Sitesi'nde terk edilmiş halde buldu. Otomobildeki ağır yaralı Tatlı, ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma, sürücü B.H.'yi evinde yakalayıp, gözaltına aldı. B.H.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Motosikletiyle çarptığı otomobilde yaralı bulundu, kurtarılamadı
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