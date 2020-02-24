Son Dakika Haber: Ünlü deprem uzmanından korkutan deprem uyarısı! Van ve Manisa depreminin ardından o detay...

İran'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle Van'da yaşayan 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 vatandaşımız da yaralandı. Yaşanan bu sarsıntıların etkisi devam ederken, Manisa'da da 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar uzman yorumlarını merak ediyor. Konuyla ilgili ünlü Jeoloji Uzmanı İshak Yılmaz ve Deprem Uzmanı Orhan Tatar Ahaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Deprem ile ilgili yorumlarda bulunan uzmanlar, korkutan o büyük tehlikeye vurguladılar. Haberimizin içerisinden ünlü Jeoloji uzmanlarının tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İRAN'DA İKİNCİ DEPREM

İran'dan gelen son dakika bilgisine göre ikinci bir deprem meydana geldi. Gelen bilgilere göre saat 19:00'da İran'ın HOY kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

JEOLOJİ UZMANLARINDAN VAN DEPREMİNİN ARDINDAN KORKUTAN UYARI!

Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve Jeoloji uzmanı Orhan Tatar, İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen ve ulaşılan ilk bilgilere göre ülkemizde 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.