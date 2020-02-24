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Haber: Ünlü uzmanından korkutan deprem uyarısı! ve depreminin ardından o detay...

Dün İran ve 'da yaşanan sarsıntılar ülkemizde yaşayan vatandaşları tedirgin etmeye devam ederken, bu sabah saatleri itibariyle Manisa'da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Durum böyle olunca uzman yorumları vatandaşlar tarafından merak edilen hususlar arasında yer alıyor  Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve deprem uzmanı Orhan Tatar AHaber canlı yayınında ’da 9 kişinin ölümüne sebebiyet veren İran depremi ile ilgili açıklamalarında bulundu ve uyardılar. Dün sabah saatlerinde yaşanan 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle kişinin hayatını kaybettiği açıklaması Bakan Soylu tarafından yapılmıştı. Deprem bölgesinde çalışmalar sürerken, 37 vatandaşın yaralı olduğu gelen bilgiler arasında bulunuyor. Konuyla ilgili ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ile deprem uzmanı Orhan Tatar önemli son dakika uyarılarında bulunurken, bekleyen büyük tehlikeyi vurguladılar. Haberimizin içerisinden ünlü deprem uzmanlarının tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 24.2.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 24.2.2020 07:35 ABONE OL
Son Dakika Haber: Ünlü deprem uzmanından korkutan deprem uyarısı! Van ve Manisa depreminin ardından o detay...

İran'da bugün sabah saatlerinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı nedeniyle 'da yaşayan 9 vatandaşımız hayatını kaybetti, 37 vatandaşımız da yaralandı. Yaşanan bu sarsıntıların etkisi devam ederken, 'da da 4.8 büyüklüğünde meydana geldi. Hal böyle olunca vatandaşlar uzman yorumlarını merak ediyor. Konuyla ilgili ünlü Jeoloji Uzmanı İshak Yılmaz ve Deprem Uzmanı Orhan Tatar Ahaber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Deprem ile ilgili yorumlarda bulunan uzmanlar, korkutan o büyük tehlikeye vurguladılar. Haberimizin içerisinden ünlü Jeoloji uzmanlarının tahminlerine ulaşabilirsiniz. İşte haberinin ayrıntıları…

İRAN'DA İKİNCİ DEPREM

İran'dan gelen son dakika bilgisine göre ikinci bir deprem meydana geldi. Gelen bilgilere göre saat 19:00'da İran'ın HOY kentinde 5.7 büyüklüğünde deprem oldu. Merkez üssü Türkiye sınırına yakın olan deprem Van'dan da hissedildi.

JEOLOJİ UZMANLARINDAN VAN DEPREMİNİN ARDINDAN KORKUTAN UYARI!

Ünlü Jeoloji Mühendisi İshak Yılmaz ve Jeoloji uzmanı Orhan Tatar, İran'ın Hoy şehrinde meydana gelen ve ulaşılan ilk bilgilere göre ülkemizde 8 kişinin ölümüne sebebiyet veren 5.9 büyüklüğündeki deprem ile ilgili son dakika açıklamalarında bulundu.

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Son Dakika Haber: Ünlü deprem uzmanından korkutan deprem uyarısı! Van ve Manisa depreminin ardından o detay...
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