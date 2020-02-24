Yozgat ve Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas ve Yozgat’ta 25 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?

MGM verileri ile paylaşılan hava durumu tahminlerini yakından takip eden öğrenciler ve velileri yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerimiz arasında Sivas ve Yozgat da yer alıyor. Hal böyle olunca bu illerimizde eğitim gören öğrencilerin araştırmaları, Sivas ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi şeklinde oluyor. Peki yarın için Valilik tarafından herhangi bir kar tatili açıklaması yapıldı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile Yozgat ve Sivas için hava durumu bilgileri ve Valilik açıklamaları…

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine yönelik alınan resmi bir karar henüz mevcut değil. Bugün itibarıyla başlayıp yarın devam etmesi beklenen karla karışık yağmur dolayısıyla Valilik tarafından bir tatil kararı alındığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivas hava durumu:

Sivas'ta bugün akşam saatlerine doğru etkisini artıran karla karışık yağmurun yarın sabah saatlerinde devam etmesi bekleniyor. Öğlene doğru ise havanın 5 dereceye kadar ısınması, karla karışık yağmurun sona ermesi bekleniyor.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine yönelik alınan resmi bir karar henüz mevcut değil. Bugün itibarıyla başlayıp yarın devam etmesi beklenen karla karışık yağmur dolayısıyla Valilik tarafından bir tatil kararı alındığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yozgat hava durumu:

Yozgat'ta bugün gece saatlerinde etkisini artıran karla karışık yağmurun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Sabah saatleri itibarıyla ısınması beklenen hava MGM verilerine göre 5 dereceye kadar ulaşacak.