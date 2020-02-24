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ve ’ta yarın okullar tatil mi? Sivas ve Yozgat’ta 25 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?

Yurt genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı sebebiyle “Yarın okullar tatil mi?” sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde yaşayan öğrenciler, Valilik tarafından kar yağışı sebebiyle okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek istiyor. Yoğun kar yağışından etkilenen ve on binlerce öğrenci ve velilerinin kar tatili kar tatili kararı alınması yönünde beklentisinin olduğu şehirlerimiz arasında ve da yer alıyor. Peki 26 Şubat Salı için ilgili Valiliklerden kar tatili açıklaması geldi mi? Yarın Yozgat ve Sivas’ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 24.2.2020 17:33 ABONE OL
Yozgat ve Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas ve Yozgat’ta 25 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?

MGM verileri ile paylaşılan hava durumu tahminlerini yakından takip eden öğrenciler ve velileri yarın okullar tatil olacak mı sorusuna yanıt arıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerimiz arasında Sivas ve Yozgat da yer alıyor. Hal böyle olunca bu illerimizde eğitim gören öğrencilerin araştırmaları, Sivas ve Yozgat'ta yarın okullar tatil mi şeklinde oluyor. Peki yarın için Valilik tarafından herhangi bir kar tatili açıklaması yapıldı mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri ile Yozgat ve Sivas için hava durumu bilgileri ve Valilik açıklamaları…

SİVAS'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sivas'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine yönelik alınan resmi bir karar henüz mevcut değil. Bugün itibarıyla başlayıp yarın devam etmesi beklenen karla karışık yağmur dolayısıyla Valilik tarafından bir tatil kararı alındığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Sivas hava durumu:

Sivas'ta bugün akşam saatlerine doğru etkisini artıran karla karışık yağmurun yarın sabah saatlerinde devam etmesi bekleniyor. Öğlene doğru ise havanın 5 dereceye kadar ısınması, karla karışık yağmurun sona ermesi bekleniyor.

YOZGAT'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Yozgat'ta eğitime ara verilip verilmeyeceğine yönelik alınan resmi bir karar henüz mevcut değil. Bugün itibarıyla başlayıp yarın devam etmesi beklenen karla karışık yağmur dolayısıyla Valilik tarafından bir tatil kararı alındığı takdirde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Yozgat hava durumu:

Yozgat'ta bugün gece saatlerinde etkisini artıran karla karışık yağmurun gece boyunca devam etmesi bekleniyor. Sabah saatleri itibarıyla ısınması beklenen hava MGM verilerine göre 5 dereceye kadar ulaşacak.

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Yozgat ve Sivas’ta yarın okullar tatil mi? Sivas ve Yozgat’ta 25 Şubat yarın okullar tatil olacak mı?
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