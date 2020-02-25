1 haftadır kayıp Sude Naz bulundu! Gençlerin macerası İzmir'de son buldu…

Ankara'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Sude Naz Y., 18 Şubat Salı sabahı saat 08.30'da 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. O günden sonra kızlarından haber alamayan, çocuklarının hayatından endişe eden anne ve babası polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Ankara polise tarafından yapılan araştırmada genç kızın Yunus Emre S. isimli bir arkadaşının evinde kaldığı anlaşıldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri genç kızın Berat S. isimli arkadaşı ile 1.5 saat önce ayrıldıklarını belirledi. Ankara Sıhhiye'de bir mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Sude Naz bir arkadaşı ile alışveriş yaparken görüldü.