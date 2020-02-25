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1 haftadır kayıp bulundu! Gençlerin macerası 'de son buldu…

'da bir hafta önce 'okula gidiyorum' diye evden çıkan 16 yaşındaki Y., 'de bir arkadaşı ile birlikte dolaşırken polise yakalandı. Genç kızı sıkıştıran polis gerçeği ortaya çıkardı. Basmane Polis Merkezi ekipleri tarafından kimlik kontrolünde kayıp olduğu anlaşılan genç kız Ankara'dan gelen ailesine teslim edildi. Gözaltına alınan Berat S. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla adliyeye çıkarıldı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 13:47 ABONE OL
1 haftadır kayıp Sude Naz bulundu! Gençlerin macerası İzmir'de son buldu…

'da yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Y., 18 Şubat Salı sabahı saat 08.30'da 'okula gidiyorum' diyerek evden çıktı. O günden sonra kızlarından haber alamayan, çocuklarının hayatından endişe eden anne ve babası polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Ankara polise tarafından yapılan araştırmada genç kızın Yunus Emre S. isimli bir arkadaşının evinde kaldığı anlaşıldı. Eve baskın düzenleyen polis ekipleri genç kızın Berat S. isimli arkadaşı ile 1.5 saat önce ayrıldıklarını belirledi. Ankara Sıhhiye'de bir mağazanın güvenlik kameraları tarafından görüntülenen Sude Naz bir arkadaşı ile alışveriş yaparken görüldü.

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1 haftadır kayıp Sude Naz bulundu! Gençlerin macerası İzmir'de son buldu…
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