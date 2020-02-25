14 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sanığa 30 yıl hapis

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14 yaşındaki kız çocuğunu tehdit edip cinsel istismarda bulunan sanık İ.K., 30 yıl hapse çaptırıldı. Adalar ilçesinde 8 Mayıs 2017 tarihinde 14 yaşında olan D.C., E.İ. ve F.İ.'ye yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 5 sanığın yargılandığı dava dün karara bağlandı. Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dünkü duruşmada mahkeme heyeti, yaşı küçük mağdure D.C. ile 'benimle birlikte olacaksın yoksa yaptıklarını babana anlatırım' tehdidiyle zorla cinsel ilişkiye giren sanık İ.K.'ya toplamda 30 yıl hapis cezası verdi. Diğer 4 sanık ise kesin delil elde edilemediğinden beraat etti.