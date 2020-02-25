4 kişilik kadın hırsızlık çetesi yakalandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Kadıköy, Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. Polis olayların meydana geldiği evlerde bulunan kamera görüntülerini incelediğinde evlere 4 kadın tarafından girildiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda Ebru U.(19), Ayşe Ç.(22), Kiraz Ç.(22) ile Deniz Ç.(26) gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen kadın şüphelilerin azılı hırsız oldukları tespit edildi. Ebru U.'nun daha önce 28 kez gözaltına alındığı ayrıca 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önce 16 kez polis tarafından yakalandığı 9 ayrı hırsızlık dosyasından aranması olduğu, Kiraz Ç.'nin ise daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Deniz Ç.'nin ise daha önceden 45 kez polis tarafından gözaltına alındığı, 6 ayrı dosyadan aranması olduğu belirledi.

KADIN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin ellerindeki plastik parçasıyla önce apartman kapılarını daha sonra kilitlenmeyen daire kapılarını açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin apartman kapılarını zorladıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 6 ayrı evden 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hamile olduğu öğrenilen Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.