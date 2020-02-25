8 çocuğundan 4’ü de yuvadaydı

İran'ın Hoy kentindeki 5.9'luk depremin vurduğu Van'ın Başkale ilçesinde eşi Reis Furat (40) ve 4 çocuğunu kaybeden Nebahat Furat yaşadıklarını SABAH'a anlattı: Eşim, yavrularım elimden kayıp gittiler. 9 aylık Hasret'im babasının koynunda ölüme gitti. Depremde çocuklarım Fatma (8), Defne (6), Muhammet (3) ve 9 aylık Hasret ile eşi Reis Furat'ı (32) kaybettim.Cezaevinden 2 ay önce çıkan ve inşaat işçiliğine başlayan Reis Furat, eşinin yurda bırakmak zorunda kaldığı 4 çocuğunu geriye almak için gece-gündüz çalışıyordu. Özpınar ve Gelenler mahallelerinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden 9 vatandaş dün son yolculuklarına uğurlandı.Nebahat Furat "Çamaşırları asmak için dışarıya çıkmıştım.Tam o sırada yer sarsıldı. Eşim ve çocuklarım içerde uyuyordu. Bir baktım ki ev yıkılmış. Eşim cezaevinden yeni çıkmıştı. İnşatlarda çalışmaya başlamıştı. Yuvada olan 4 çocuğumuzu geri alacaktık. Kızım Fatma okuyordu, büyüdüğünde öğretmen olmak istiyordu. Yavrularım ellerimin arasında kayıp gittiler. Hayatta hiçbir şeyim kalmadı" diye konuştu. Öte yandan dün günlerdir beşik gibi sallanan Manisa Akhisar'da 4.8, İran'ın Türkiye sınırındaki Hoy kentinde de 5.9'luk yeni depremler meydana geldi.

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