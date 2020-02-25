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A101 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar

A101 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayında! Dar gelirliden yüksek gelirliye, her hafta getirdiği birbirinden farklı ürün ile tüketicileri kendi bünyesinde toplamayı başaran A101 marketler zinciri, bu haftada dikkatleri üzerine çekmeyi başaracak. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? Harca Harca Bitmez adı altında pek çok ürünü indirimli bir şekilde tüketicilerinin hizmetine sunan marketin bu haftaki indirimli ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler şu şekilde: HI-Level 49’ Full HD Smart TV, Elton 32’ Uydu Alıcılı LED TV, Honor 10 Lite 64 GB Cep Telefonu, Lenovo S145 Notebook bilgisayar ve çeşitli ev aletleri oldu. Sabah.com.tr olarak haberimizin içerisinde A101 aktüel ürünler listesine yer verdik. İşte ayrıntılar

Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:06 ABONE OL
A101 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar

A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilerin dikkatini çekmeyi başaracak. Her hafta getirdiği birbirinden ucuz ve kaliteli ürün ile tüketicileri kendi bünyesinde toplamayı başaran marketin bu haftaki dikkat çeken ürünleri şu şekilde: HI-Level 49' Full HD Smart TV, Elton 32' Uydu Alıcılı LED TV, Honor 10 Lite 64 GB Cep Telefonu, Lenovo S145 Notebook bilgisayar ve çeşitli ev aletleri oldu. Binlerce kişinin internet üzerinden her hafta takip ettiği market zinciri Perşembe günleri yeni ürünlerle tüketicileri ile buluşuyor. Peki, A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler var? İşte, 27 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI! A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİNDE BU HAFTA NELER VAR?

Haberimizin içerisinden 27 Şubat Perşembe 2020 tarihinden itibaren marketlerde yerini alacak olan fırsat ürünlerinin kataloğuna erişebilirsiniz…

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A101 27 Şubat 2020 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! A101 aktüel ürünler listesinde bu hafta neler var? İşte detaylar
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