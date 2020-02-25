Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ABD’li film yapımcısı tacizden suçlu bulundu

’li film yapımcısı tacizden suçlu bulundu

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
ABD’li film yapımcısı tacizden suçlu bulundu
ABD'LI film yapımcısı Harvey Weinstein, çok sayıda kadına tecavüz ve cinsel tacizde bulunduğu iddiaları üzerine yargılandığı davada suçlu bulundu. New York'ta, Weinstein hakkında tecavüz ve cinsel taciz dahil beş farklı suçlamayla açılan davada jüri kararını açıkladı. Weinstein, cinsel istismar ve üçüncü derecede tecavüzden suçlu bulundu. Weinstein, jürinin kararını açıklamasının hemen ardından gözaltına alındı. 5 milyon dolar kefalet karşılığında New York'ta tutuksuz yargılanan 67 yaşındaki yapımcı hakkında 5 ila 25 yıl arasında hapis cezası isteniyordu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ABD’li film yapımcısı tacizden suçlu bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN