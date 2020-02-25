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Anne-Çocuk Atölye eğitimleri başladı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
Anne-Çocuk Atölye eğitimleri başladı
Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Evde Değerler Eğitim Birimi'nin hayata geçirdiği Anne-Çocuk Atölyeleri başladı. Haftada bir kez düzenlenen atölyede, anneler ve çocuklar birlikte yapmış oldukları farklı tasarım kurabiyeler ile hem eğleniyorlar hem de birlikte mutfakta olmanın tadını çıkarıyorlar. Evde Değerler Eğitim Birimi Sorumlusu Reyyan Savur Gündoğdu, Anne Çocuk Atölyelerinde asıl amacın 'değerler eğitimi' vermek olduğunu belirterek, "Bu eğitim kapsamında yardımlaşmayı, üretmeyi, manevi değerlerimizi çocuklarımıza öğretiyoruz" dedi.
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