At uçağa bindi ‘first class’ uçtu

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ABD'DE, hastane, kreş ve huzurevlerinde terapi hayvanı olarak kullanılan ve bağışıklık sistemi sorunu olan sahibi Ronica Froese'a rehberlik yapan Fred adlı at, sahibiyle birlikte ilk kez uçağa bindi. 66 santimetre boyundaki midilli, 7 Şubat'taki yolculuk için Michigan Havalimanı'nda Froese ile birlikte gümrük kapısından geçti ve 2 bin dolara mal olan koltuğunda 'business class'ta seyahat etti. Fred, bir kabin görevlisinin atlara alerjisi olması nedeniyle yolculuğunu özel bir koruma giysisiyle yaptı.