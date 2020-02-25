At uçağa bindi ‘first class’ uçtu

ABD'DE, hastane, kreş ve huzurevlerinde terapi hayvanı olarak kullanılan ve bağışıklık sistemi sorunu olan sahibi Ronica Froese'a rehberlik yapan Fred adlı at, sahibiyle birlikte ilk kez uçağa bindi. 66 santimetre boyundaki midilli, 7 Şubat'taki yolculuk için Michigan Havalimanı'nda Froese ile birlikte gümrük kapısından geçti ve 2 bin dolara mal olan koltuğunda 'business class'ta seyahat etti. Fred, bir kabin görevlisinin atlara alerjisi olması nedeniyle yolculuğunu özel bir koruma giysisiyle yaptı.