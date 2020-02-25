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'de geçici işçilere “hayat” dersi

’in Ayvalık ilçesinde Cunda Mesleki ve Eğitim Anadolu Lisesi’nde görev yapan TYP ve geçici personellere yönelik her ay düzenlenen eğitimler sürüyor. tarafından talep edilen eğitimlerle, geçici kadrolarda görev yapan işçilerin geleceğe ait iş hayatlarında deneyimlerinin arttırılması hedeflenirken, sosyo-kültürel hayatta da bilgili fertler haline gelebilmelerine katkı verilmesi hedefleniyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:19 ABONE OL
Balıkesir'de geçici işçilere “hayat” dersi

İŞKUR tarafından Türkiye genelinde uygulanan Toplum Yararına Programı (TYP) kapsamında Cunda MTAL'de konuşlandırılan TPY'lilerle geçici işçilere yönelik eğitimler devam ediyor.

Okuldaki 7'si TPY ve 8'i geçici olmak üzere toplam 15 işçiye yönelik verilen eğitimlerde "Meslek Hastalıkları, Ailede Mutluluğun Sırları, Kaza ve Yangın Önlemleri, Ruhsal Zeka, Mesleki Becerileri Geliştirme, Güzel Konuşma ve Diksiyon, İş Yerinde Sağlık ve Güvenliği Tehdit Eden Unsurlar, Yönetici ve Liderlik, Mesleki Gelişim Kuramları, Zihin Haritaları, Etkili İletişim, Mesleki Becerilerin Farkındalığının Sağlanması" gibi konularda bilgiler veriliyor.

İŞKUR tarafından talep edilen eğitimlerle, geçici kadrolarda görev yapan işçilerin geleceğe ait iş hayatlarında deneyimlerinin arttırılması hedeflenirken, sosyo-kültürel hayatta da bilgili fertler haline gelebilmelerine katkı verilmesi hedefleniyor. Yapılan eğitimlerle ilgili açıklamalarda bulunan Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Abdülaziz Yük, İŞKUR tarafından program kapsamında eğitimlerin haziran ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

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Balıkesir'de geçici işçilere “hayat” dersi
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