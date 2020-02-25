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'a sürpriz hediyesi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören hastası , Cumhurbaşkanı ’a hediyesi olarak Erdoğan ve annesi ile birlikte olduğu resmini çizdi. En büyük hayalinin ile tanışıp elini öpmek olduğunu ifade eden Gün, “Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Cumhurbaşkanımızın doğum günü. Ben de kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin” dedi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 18:12 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 18:26 ABONE OL
Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi gören Serebral palsi hastası Muhammed Gün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini farklı bir yolla dile getirdi.

"EN BÜYÜK HAYALİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok seven ve en büyük hayali kendisiyle tanışmak olan Gün, Cumhurbaşkanı'nın doğum gününe özel olarak bir resmi tabloya döktü. Doğum günü 26 Şubat olan Cumhurbaşkanı Erdoğan için rahmetli annesi Tenzile Erdoğan ile yan yana oldukları fotoğrafı tabloya döken Gün, bu resmi Cumhurbaşkanı'na ulaştırmak istiyor. Çizdiği resmi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye etmek isteyen engelli genci ziyaret eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Muhammed Gün kardeşimiz, Cumhurbaşkanımıza olan muhabbetlerini gösterme adına doğum gününe ait resmi, sizlere hediye etmek istiyor" dedi.

"26 ŞUBAT DOĞUM GÜNÜ"

Muhammed Gün ise en büyük hayalinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tanışıp elini öpmek olduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. Tek hayalim onu görmek ve elini öpmek. Cumhurbaşkanımızın 26 Şubat doğum günü. Ben de kendisine bir resim çizdim. Kendi ellerimle vermek istiyor, ellerini öpmek istiyorum. Doğum günü kutlu olsun. Rabbim başımızdan eksik etmesin" diye konuştu.

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Başkan Erdoğan'a sürpriz doğum günü hediyesi
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