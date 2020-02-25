Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Bu köyde davul zurna çalmak yasak! Sebebi ise...

Bu köyde davul zurna çalmak yasak! Sebebi ise...

Gelen bilgilere göre 'da bulunan bir köyde 600 yıldır davul çalınmıyor. Keles ilçesinin Dedeler köyü sakinleri tam 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 09:08 ABONE OL
Bu köyde davul zurna çalmak yasak! Sebebi ise...
1400'lü yıllarda Rumları irşât etmek maksadı ile bölgeye yerleştiği bilinen Şeyh Selahaddin Buhârî Hazretlerinin Dedeler köyünde türbesi bulunuyor.

Dedeler sâkinleri, Selahaddin Buhârî Hazretlerine hürmeten köylerinde 600 yıldır düğünlerde davul ve zurna çalmıyor. Köyde müzikli düğün yapacak olanlar ise köyün dışında bulunan düğün salonunda eğlence yapıyor. Köy meydanındaki düğünler ise mevlitli ve dualı oluyor.


600 YILDIR YASAK

Türbedar İzzet Çile, "Bu mübarek zâtın buraya 1400 yıllarda geldiği rivâyet ediliyor. Buhâra'dan Horasan'a, oradan da Bursa'ya gelmiş. 600 yıldır bu köyde davul çalmak yasak. Köyümüzde düğünler mevlitli oluyor" dedi.

Köy sâkinleri ise, "Burada medfun bulunanzât Ertuğrul Gazi ile birlikte gelen şeyhlerden. Burada düğünler mevlitli yapılıyor. Düğünlerde kesinlikle davul ve zurna çalmıyoruz" şeklinde konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu köyde davul zurna çalmak yasak! Sebebi ise...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN