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Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, ve imsakiye ile saat kaçta? 25 Şubat il il ezan saatleri

Üç ayların başlangıcı ile birlikte oruç tutan vatandaşlar bugün akşam ezanı saat kaçta okunacak, sorularının yanıtını merak ediliyor. Recep ayı ile başlayan üç aylar, Şaban ve Ramazan ile devam edecek. İslam alemi için mübarek olarak addedilen bu üç aylık sürenin başladığı gün olan 25 Şubat tarihinde oruç tutan vatandaşlar tarafından merak edilen iftar saatlerini derledik. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan imsakiye ve iftar vakitlerine göre 25 Şubat Salı bugün iftar saat kaçta? İstanbul, , gibi büyük şehirlerimiz başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri 2020 burada! İşte

Giriş Tarihi: 25.2.2020 16:14 ABONE OL
Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir imsakiye ile iftar vakti saat kaçta? 25 Şubat il il ezan saatleri

On birin sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayını içerisinde barındıran üç aylar başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar için "", cevabı en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. 2020 Diyanet takvimi doğrultusunda saat kaçta sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İstanbul, ve başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri burada! İşte 2020 üç aylar başlangıcı için il il iftar saati…

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar saatlerini açıkladı. Üç aylar orucu iftar vakti 2020 ne zaman saat kaçta sorusu da cevabını buldu.

İSTANBUL, ANKARA İFTAR SAATLERİ VE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

81 ilin 29 günlük iftar bilgilerine bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte tüm iller için iftar saatleri;

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Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir imsakiye ile iftar vakti saat kaçta? 25 Şubat il il ezan saatleri
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