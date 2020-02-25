Bugün iftar ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara ve İzmir imsakiye ile iftar vakti saat kaçta? 25 Şubat il il ezan saatleri

On birin sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayını içerisinde barındıran üç aylar başladı. Üç ayların başlamasıyla birlikte oruç tutan vatandaşlar için "iftar saat kaçta", cevabı en çok merak edilen sorular arasında yerini aldı. 2020 Diyanet takvimi doğrultusunda iftar vakti saat kaçta sorusunun cevabına haberimizden ulaşabilirsiniz. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin iftar saatleri burada! İşte 2020 üç aylar başlangıcı için il il iftar saati…

İFTAR BUGÜN SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin iftar saatlerini açıkladı. Üç aylar orucu iftar vakti 2020 ne zaman saat kaçta sorusu da cevabını buldu.

İSTANBUL, ANKARA İFTAR SAATLERİ VE İL İL İFTAR VAKİTLERİ

81 ilin 29 günlük iftar bilgilerine bilgilerine sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

İşte tüm iller için iftar saatleri;