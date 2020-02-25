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psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın etti

'da psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Y. (40), evinin balkon demirine bağladığı ipe kendini asarak etti. Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği belirtildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 12:34 ABONE OL
Antalya psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın intihar etti

Olay, saat 04.00 sıralarında Mehmetçilik Mahallesi 1226 Sokak üzerindeki iki katlı müstakil evde yaşandı. İki çocuk annesi Şerife Y., eşine tuvalete gideceğini söyleyip, yatak odasından çıktı. Aradan geçen 20 dakikaya rağmen dönmeyince, belediyede temizlik işçisi olan koca Hamdi Y. (47) tuvalete baktı. Eşini göremeyince de ikinci kattaki evlerinden dışarı çıkıp, alt kat komşusunu telefonla arayarak, yardım istedi. Evden çıkan komşu, balkon demirine bağladığı iple yaşamına son veren kadının cansız bedenini gördü. Hamdi Y. sinir krizi geçirirken, Şerife Y.'nin cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

SEVEREK EVLENDİLER
15 yıl önce Manavgat'ta severek evlenen Hamdi- Şerife Y. çiftinin, evlendikten 2 yıl sonra Antalya'ya yerleştiği Hamdi Y.'nin Muratpaşa Belediyesi'ne bağlı temizlik şirketinde çalışmaya başladığı, biri ortaokul diğeri liseye giden iki çocuklarının bulunduğu öğrenildi.

İLAÇLARINI ALMAMIŞ
Çocukları özel bir kursun yurdunda kalan Şerife Y.'nin yakınlarına, "Benden insan mı olur? Çocuklarıma annelik yapamadım" dediği, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 3 ay psikolojik tedavi gördükten sonra taburcu edildiği, intiharından önceki son 3 günde doktor tarafından verilen ilaçlarını kullanmadığı ortaya çıktı.

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Antalya psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen kadın intihar etti
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