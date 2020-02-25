En güzel resimli hadisli ayetli üç aylar mesajları burada! Recep ayı üç aylar mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün...

Bugün İslam alemi için çok önemli. İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayını barındıran mübarek üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Özel olarak hazırladığımız kısa, uzun, anlamlı en güzel resimli üç aylar mesajları ile uzaklarda yaşayan dostlarınızı hatırlatın onların yüzünde tebessüm olmasını sağlayın. Bugün birçok müslüman da oruç tutuyor, üç aylarda hangi günlerde oruç tutulur, sorusunun da cevabı haberimizde. Ayetli, görselli, hadisli üç aylar mesajları burada...

Her hasretin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muzzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere, Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevi faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsi pazarı ve ehl-i hakikay ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhur- selasenizi üç aylarınızı tebrik ediyorum.