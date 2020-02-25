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En güzel resimli hadisli ayetli burada! Recep ayı mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün...

Hadisli ile uzaklarda yaşatan akrabalarınızı ve dostlarınızı hatırlatın, onların sizi hatırlamasına vesile olur. Bin haydan daha hayırlı olan Ramazan ayını da içinde barındıran bugün başladı. Recep, Şaban, Ramazan ayını içinde barındıran mübarek üç aylarda hangi ibadetler yapılmalı, hangi dualar okunmalı? Sabah.com.tr olarak özel hazırladığımız kısa, uzun, resimli üç aylar mesajlar ile arkadaşlarınızı, dostlarınızı hatırlayarak onlara ister WhatsApp ister Twitter ister Instagram ister de Facebook yoluyla üç aylar görsellerini gönderebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 10:55 ABONE OL
En güzel resimli hadisli ayetli üç aylar mesajları burada! Recep ayı üç aylar mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün...

Bugün İslam alemi için çok önemli. İçerisinde Recep, Şaban ve Ramazan ayını barındıran mübarek üç aylara kavuşmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Özel olarak hazırladığımız kısa, uzun, anlamlı en güzel resimli ile uzaklarda yaşayan dostlarınızı hatırlatın onların yüzünde tebessüm olmasını sağlayın. Bugün birçok müslüman da oruç tutuyor, üç aylarda hangi günlerde oruç tutulur, sorusunun da cevabı haberimizde. Ayetli, görselli, hadisli mesajları burada...

Her hasretin sevabı başka vakitte on ise Receb-i Şerifte yüzden geçer, Şaban-ı Muzzamda üç yüzden ziyade ve Ramazan-ı Mübarekte bine çıkar ve Cuma gecelerinde binlere, Leyle-i Kadirde otuz bine çıkar. Bu pekçok uhrevi faydaları kazandıran ticaret-i uhreviyenin bir kudsi pazarı ve ehl-i hakikay ve ibadet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i imana temin eden şuhur- selasenizi üç aylarınızı tebrik ediyorum.

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En güzel resimli hadisli ayetli üç aylar mesajları burada! Recep ayı üç aylar mesajları ile sevdiklerinizin yüzünü güldürün...
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