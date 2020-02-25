‘Eşim yakmadı’ dedi hâkim inanmadı

İstanbul Küçükçekmece'de bir dönem birlikte yaşadığı kadını bıçakladığı ve çaydanlıkta ısıttığı kızgın yağı üzerine döktüğü iddia edilen kişinin "canavarca hisle öldürmeye teşebbüs etmek" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etmek" suçlarından yargılanmasına başlandı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dünkü duruşmaya tutuklu sanık Ersin Ülker ile müşteki Kübra Tayfur ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı, sanığın avukatı gelmediği için savunmasını alamayacağını söyledi ve müşteki Kübra Tayfur'a söz verdi. Müşteki Kübra Tayfur, şikayetçi olmadığını, Ersin İlker ile resmi nikahlarının olmadığını ancak müşterek 2 çocuklarının bulunduğunu ifade ederek, "Ersin, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda yatıyordu, izne gelmişti. 1 hafta beraberdik. Eşinden olan kızını görmeye gitti, erkek kardeşiyle kavga etmiş. Bu nedenle tartışmaya başladık. Cezaevine dönemedi, infazını yaktı, çok kızdım. Olay anında mutfaktaydım. Eşime kızgın olduğum için iftira attım. Birbirimizi iterek oldu olay. Bana saldırmadı, ben öyle söyledim" dedi. Mahkeme Başkanı, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan iki raporu okuyarak, "Raporlarda 2. ve 3. derece yanık oluşmuş vücudunda. Yaşamını tehlikeye sokacak şekilde yaralanmışsın. Ne diyeceksin? 3 harfliler mi yaptı? Kim yaktı seni?" diye sordu. Müşteki Tayfur da, "Kullanmadığım çaydanlıkta yağ vardı. Birbirimiz iterken döküldü. Ağır bir cümle söyledim, beni itekledi. Bana saldırmadı. Şikayetçi değilim." diye cevap verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı da, bakanlık olarak şikayetçi olduklarını, müştekinin şu anki beyanlarına itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Mahkeme heyeti, bir sonraki celsede sanığın avukatının hazır edilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

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