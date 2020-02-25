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Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu

Osmangazi'de kan donduran olay! Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü. Aralarında husumet bulunan H.A.T'yi evine davet eden T.K. arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Mahallelinin sağlık ekiplerini çağırmasıyla H.A.T ambulansla hastaneye kaldırılırken T.K. gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 25.2.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 11:12 ABONE OL
Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu

Olay, merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.T. (24), arkadaşı ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen T.K. (37) ile konuşmak için 2. Bakır Sokakta bulunan evine gitti. Evin içerisinde bir süre konuşan ikili daha sonra tartışmaya başladı. Kısa sürede tartışma kavgaya dönüşünce, T.K, evinde bulunan pompalı tüfeği alarak H.A.T.'ye ateş etti.

MAHALELİ AMBULANS ÇAĞIRDI

H.A.T. kanlar içerisinde yerde kalırken, gürültüyü duyan mahalleli durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından H.A.T.'yı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, T.K. polis ekiplerince gözaltına alındı. T.K. sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürülürken, hastanede tedavi altına alınan H.A.T.'nin yoğun bakımdaki tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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Evine gelen arkadaşını pompalı tüfekle göğsünden vurdu
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