Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > ‘Gençlik hastası’ Fındık karantinada

‘Gençlik hastası’ Fındık karantinada

Giriş Tarihi: 25.2.2020 ABONE OL
‘Gençlik hastası’ Fındık karantinada
Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek, rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı. Köpek, dün belediyeye ait araçla Ankara'da özel bir kliniğe götürüldü. Tedavi altına alınan Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. Fındık, hastalığın diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi. DHA
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Gençlik hastası’ Fındık karantinada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN