‘Gençlik hastası’ Fındık karantinada

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

Tokat'ın Turhal ilçesine bağlı Kayacık köyündeki Kayacık Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu'nun maskotu olan ve sosyal medyada yoğun ilgi gören 'Fındık' isimli köpek, rahatsızlanarak tedavi altına alınmıştı. Köpek, dün belediyeye ait araçla Ankara'da özel bir kliniğe götürüldü. Tedavi altına alınan Fındık'a yapılan kontrolde distemper (gençlik hastalığı) teşhisi konuldu. Fındık, hastalığın diğer köpeklere bulaşma ihtimali nedeniyle karantinaya alındı. Fındık'ın tedavisinin yaklaşık 15 gün süreceği öğrenildi. DHA